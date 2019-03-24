В Саратове пятиэтажка разрушается на глазах жильцов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-24T10:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова многоэтажный дом разрушается на глазах жильцов.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, из-под крыши дома №134а на проспекте 50 лет Октября, вываливаются кирпичи.

Сейчас под крышей дома, между двумя окнами образовалась значительная дыра. Кирпичи падают на тротуар и грозят покалечить прохожих. При этом неподалеку от дома находится школа №108.

При этом жильцы сообщают, что администрация не признает их дом аварийным. Дом находится под управлением УК «ЖилЦентр». В здании пять этажей, оно построено в 1965 году.

ИСТОЧНИК KP.RU