2019-03-24T10:00:34+03:00
Происшествия

В Саратове пятиэтажка разрушается на глазах жильцов

Под крышей образовалась большая дыра [фото]
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Ленинском районе Саратова многоэтажный дом разрушается на глазах жильцов.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, из-под крыши дома №134а на проспекте 50 лет Октября, вываливаются кирпичи.

Сейчас под крышей дома, между двумя окнами образовалась значительная дыра. Кирпичи падают на тротуар и грозят покалечить прохожих. При этом неподалеку от дома находится школа №108.

При этом жильцы сообщают, что администрация не признает их дом аварийным. Дом находится под управлением УК «ЖилЦентр». В здании пять этажей, оно построено в 1965 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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