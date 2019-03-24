Число пострадавших в аварии в Вольске выросло до четырех человек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-24T09:00:28+03:00

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Стали известны подробности смертельного ДТП В Вольске, где 23 марта вечером столкнулись ВАЗ-2106 и автобус ПАЗ.

Как сообщили в ГИБДД области, 18-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Также с травмами были госпитализированы двое пассажиров, 19 и 22-х лет.

Еще один 17-летний пассажир автомобиля и 41-летний водитель автобуса получили ранения, но были отпущены на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU