Число пострадавших в аварии в Вольске выросло до четырех человек
Травмы получил также водитель автобуса
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Стали известны подробности смертельного ДТП В Вольске, где 23 марта вечером столкнулись ВАЗ-2106 и автобус ПАЗ.
Как сообщили в ГИБДД области, 18-летний водитель автомобиля погиб на месте.
Также с травмами были госпитализированы двое пассажиров, 19 и 22-х лет.
Еще один 17-летний пассажир автомобиля и 41-летний водитель автобуса получили ранения, но были отпущены на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU