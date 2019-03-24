В Вольске автобус столкнулся с «шестеркой». Погиб человек
Трое пассажиров автобуса пострадали
Изменить размер текста:
В Саратовской области вечером 23 марта произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, авария случилась в 21:45 на улице Маяковского в Вольске.
Там столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ-2106. Водитель легковушки скончался на месте, еще трое человек получили травмы — это были пассажиры автобуса.
Тело погибшего их салона извлекали областные спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU