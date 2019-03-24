В Вольске автобус столкнулся с «шестеркой». Погиб человек

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-24T08:12:53+03:00

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В Саратовской области вечером 23 марта произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, авария случилась в 21:45 на улице Маяковского в Вольске.

Там столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль ВАЗ-2106. Водитель легковушки скончался на месте, еще трое человек получили травмы — это были пассажиры автобуса.

Тело погибшего их салона извлекали областные спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU