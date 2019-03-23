На саратовской трассе Lexus столкнулся с фурой Scania

СЕГОДНЯ 19:50 2019-03-23T19:51:30+03:00

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Под Саратовом произошло ДТП с участием иномарки и грузовика.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на 89-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись Lexus и грузовик Scania.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где иномарка столкнулась с фурой. Грузовик при этом вылетел в кювет.

Фото Саратовской областной службы спасения

Водитель автомобиля Lexus пострадал и был госпитализирован. Его пришлось извлекать из салона спасателям Хвалынска.

ИСТОЧНИК KP.RU