На саратовской трассе Lexus столкнулся с фурой Scania
Пострадал водитель легковушки [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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Под Саратовом произошло ДТП с участием иномарки и грузовика.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, на 89-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись Lexus и грузовик Scania.
По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где иномарка столкнулась с фурой. Грузовик при этом вылетел в кювет.
Фото Саратовской областной службы спасения
Водитель автомобиля Lexus пострадал и был госпитализирован. Его пришлось извлекать из салона спасателям Хвалынска.
ИСТОЧНИК KP.RU