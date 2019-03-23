Под Саратовом в разорванной грузовиком легковушке погибли два человека
Авария произошла в Пугачевском районе
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В Саратовской области, в Пугачевском районе, в ДТП погибли два человека.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась возле поселка Заволжский.
По предварительной версии, там столкнулись Lada Priora и грузовик Volvo FN. От мощного удара легковушка оказалась разорвана на части.
В салоне погибли водитель и пассажир.
На месте работают сотрудники областной службы спасения и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU