2019-03-23T19:44:59+03:00
Происшествия

Под Саратовом в разорванной грузовиком легковушке погибли два человека

Авария произошла в Пугачевском районе
Екатерина Семенова
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В Саратовской области, в Пугачевском районе, в ДТП погибли два человека.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась возле поселка Заволжский.

По предварительной версии, там столкнулись Lada Priora и грузовик Volvo FN. От мощного удара легковушка оказалась разорвана на части.

В салоне погибли водитель и пассажир.

На месте работают сотрудники областной службы спасения и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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