Жителей Саратовской области ожидает очень ветреное воскресенье
И вновь ожидается мокрый снег
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Сегодня, 24 марта, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами будет идти мокрый снег.
Так что, горожанам как и вчера, придется надевать на прогулку теплые куртки и сапоги, а чтобы защититься от непогоды, лучше не забывать с собой зонтик.
На улице будет скользко и туманно.
Ветер будет дуть с юго-востока, местами его порывы будут достигать 12 м/с.
Столбик термометра поднимется до +4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU