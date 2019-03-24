Жителей Саратовской области ожидает очень ветреное воскресенье

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-24T08:00:11+03:00

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Сегодня, 24 марта, синоптики обещают жителям Саратовской области облачную погоду с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами будет идти мокрый снег.

Так что, горожанам как и вчера, придется надевать на прогулку теплые куртки и сапоги, а чтобы защититься от непогоды, лучше не забывать с собой зонтик.

На улице будет скользко и туманно.

Ветер будет дуть с юго-востока, местами его порывы будут достигать 12 м/с.

Столбик термометра поднимется до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU