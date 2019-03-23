В Саратовской области впервые проходит зимний чемпионат по пляжному теннису
На соревнования приехали спортсмены из Нижнего Новгорода, Москвы
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Впервые в регионе проходит зимний чемпионат Саратовской области по пляжному теннису.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, состязания проходят на специальных крытых кортах.
Вице- президент федерации тенниса Саратовской области, куратор пляжного тенниса Сергей Витковский заявил, что благодаря наличию таких площадок уровень саратовских спортсменов существенно вырос.
Участники из Нижнего Новгорода, Тольятти, Самары и Москвы состязаются в парных и смешанных разрядов. Кто-то предпочитает играть босиком, ведь температура песка в 23 градуса это позволяет.
ИСТОЧНИК KP.RU