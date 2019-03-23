В Саратовской области впервые проходит зимний чемпионат по пляжному теннису

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-23T15:49:40+03:00

На соревнования приехали спортсмены из Нижнего Новгорода, Москвы

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Впервые в регионе проходит зимний чемпионат Саратовской области по пляжному теннису.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, состязания проходят на специальных крытых кортах.

Вице- президент федерации тенниса Саратовской области, куратор пляжного тенниса Сергей Витковский заявил, что благодаря наличию таких площадок уровень саратовских спортсменов существенно вырос.

Участники из Нижнего Новгорода, Тольятти, Самары и Москвы состязаются в парных и смешанных разрядов. Кто-то предпочитает играть босиком, ведь температура песка в 23 градуса это позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU