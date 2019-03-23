Вышел репортаж о конференции реготделения «Единой России»
Конференция реготделения Единой России.
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В Саратове 19 марта прошла конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Канал "Саратов24" подготовил репортаж о мероприятии.
На конференции были обсуждены наиболее актуальные и животрепещущие вопросы для жителей области. В фойе была представлены выставка о реализации нацпроектов.
Одним из главных вопросов, который был рассмотрен на конференции, было избрание секретаря регионального отделения. Практически единогласно делегаты выбрали Николая Панкова, депутата Госдумы.
Конференция реготделения Единой России.
ИСТОЧНИК KP.RU