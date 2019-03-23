Вышел репортаж о конференции реготделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-23T16:11:38+03:00

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В Саратове 19 марта прошла конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Канал "Саратов24" подготовил репортаж о мероприятии.

На конференции были обсуждены наиболее актуальные и животрепещущие вопросы для жителей области. В фойе была представлены выставка о реализации нацпроектов.

Одним из главных вопросов, который был рассмотрен на конференции, было избрание секретаря регионального отделения. Практически единогласно делегаты выбрали Николая Панкова, депутата Госдумы.

Конференция реготделения Единой России.

ИСТОЧНИК KP.RU