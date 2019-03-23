Саратовский «Сокол» уступил «Крыльям Советов»
Самарцы успели забить единственный гол
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Сегодня, 23 марта, в Самаре прошел товарищеский матч межсезонья между «Крыльями Советов» и саратовским «Соколом».
Наши земляки уступили хозяевам поля единственный гол во втором тайме. На 62- минуте мяч забил игрок из запасного состава команды Павел Яковлев.
Кроме того, за время игры успели пострадать два игрока саратовской команды.
На 15-й минуте с поля ушел прихрамывая Иван Костылев.
Еще один спортсмен, Денис Анисимов, сначала выдержал даже момент, когда его уронили. Но после фланговой подачи он получил травму, из-за которой не смог наступать даже на правую ногу.
ИСТОЧНИК KP.RU