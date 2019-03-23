В конце марта Саратов опять засыпало снегом

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-23T13:19:30+03:00

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Сегодня, 23 марта, в Саратове вновь разыгралась непогода.

Как и обещали синоптики, в город пришли ветер и снег с дождем. Саратовцам приходится в спешном порядке брать с собой зонты и опять доставать из шкафов теплые сапоги и пуховики.

Но даже промозглая погода не стала для горожан поводом для того, чтобы отменить свои планы. Например, сходить на сельхозярмарку.

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На дорогах снова началась снежная каша. Дорожные инспекторы предупреждают: во избежание столкновений сегодня лучше взять такси или воспользоваться общественным транспортом, если вы не уверены в своем навыке вождения. Иначе сегодняшняя история столкновения машин в Саратовском районе может повториться.

ИСТОЧНИК KP.RU