2019-03-23T13:04:31+03:00
Общество

В Саратове ищут юношу с черными глазами

Он пропал во Фрунзенском районе города
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Фрунзенском районе Саратова пропал 15-летний Айказ Яйлаханян.

- Подростка последний раз видели вчера, 22 марта , — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы мальчик: рост — 170 см, спортивное телосложение, черные волосы, черные глаза.

Подросток был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном с опушкой, светло-серый свитер, черные брюки и темные ботинки на шнурках. С собой у него был черный рюкзак.

Людей, владеющей информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анатолий Ципящук: Деструктив несогласных поражает
В Саратове нашли живым пропавшего подростка
В Саратовской области впервые проходит зимний чемпионат по пляжному теннису
Вышел репортаж о конференции реготделения «Единой России»
Саратовский «Сокол» уступил «Крыльям Советов»
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
В конце марта Саратов опять засыпало снегом
Саратовских чиновников могут обязать писать сочинения о благодарности малому бизнесу
В Аркадакском районе мужчина украл стиральную машину и тазик с деньгами
В саратовском реготделении ОНФ сменились сопродседатели
В Саратове проходит конференция ОНФ
В Саратове из горящего дома эвакуировали мужчину
В Балаковском районе семь раз судимый рецидивист обманул девушку
Без воды остались жители шести домов в Заводском районе
В Саратове безработная женщина ночью украла из квартиры телефон