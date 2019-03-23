В Саратове ищут юношу с черными глазами

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-23T13:04:31+03:00

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В Фрунзенском районе Саратова пропал 15-летний Айказ Яйлаханян.

- Подростка последний раз видели вчера, 22 марта , — сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы мальчик: рост — 170 см, спортивное телосложение, черные волосы, черные глаза.

Подросток был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном с опушкой, светло-серый свитер, черные брюки и темные ботинки на шнурках. С собой у него был черный рюкзак.

Людей, владеющей информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU