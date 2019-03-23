2019-03-23T12:10:18+03:00
Общество

Саратовских чиновников могут обязать писать сочинения о благодарности малому бизнесу

Результаты будут обнародованы
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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На конференции саратовского регионального отделения ОНФ сегодня, 23 марта, делегаты приняли предложения, направленные на стратегическое развитие РФ.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», предложения были ранее рассмотрены и приняты на рабочих площадках.

Среди инициатив общественников, например, проведение ликбеза среди чиновников.

Как уточняется в пояснительной записке , госслужащие слабо понимают важность малого и среднего бизнеса в России. Поэтому им необходимо объяснить, что к чему, но сделать это силами активистов сложно. Предлагается обязать чиновников в течении 2019 года написать сочинения на тему: «За что лично я и учреждение в котором я тружусь должны сказать «спасибо!» малому бизнесу». Оценки предлагается обнародовать.

Всего в списке 16 инициатив. Это обсуждение родителями школьников возможностей перехода на пятидневку, организация работы поликлиник по субботам, создание централизованной лаборатории, для сдачи анализов, которые сейчас не выполняют государственные медицинские учреждения, создание "Зеленого щита" в Саратове и многие другие.

Все предложения будут направлены губернатору, а в конце года планируется проверить их исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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