В Аркадакском районе мужчина украл стиральную машину и тазик с деньгами
Еще он прихватил с собой фляжку
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Вчера, 22 марта, полиция Аркадакского района раскрыла кражу у 67-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионера, в период с 15 февраля по 15 марта из его дома пропали 15 тыс. рублей, тазик, стиральная машина, насос и фляга.
Предполагаемого похитителя задержали, украденное у него частично удалось изъять.
На 39-летнего мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU