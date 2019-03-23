2019-03-23T11:54:22+03:00
Общество

В саратовском реготделении ОНФ сменились сопродседатели

Людмила Бокова сохранила свой пост
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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На конференции саратовского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта были избраны новые сопредседатели штаба.

Как сообщил корреспондент«КП-Саратов», на эту должность избрали Михаила Жуковского и Венеру Павленко. Сенатор Людмила Бокова сохранила свой пост сопредседателя.

Михаил Жуковский является директором по развитию ООО «Жилье», а также координирует проект благоустройства городской среды.

Венера Павленко возглавляет саратовской региональную организацию инвалидов «Ты не один».

Они пришли на место Сергея Орлова, декана факультета философии СГУ, и Валерия Прозорова, научного руководителя Института Филологии и Журналистики СГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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