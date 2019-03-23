В Саратове проходит конференция ОНФ

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-23T11:43:25+03:00

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В Саратове в субботу 23 марта походит конференция региональной отделения общероссийского народного фронта.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, для участия в мероприятии прибыли 55 делегатов.

С приветственным словом выступил вице-губернатор области Игорь Пивоваров. Он отметил важную роль ОНФ в жизни общества и напомнил, что общественники ведут несколько значимых проектов. Например карту убитых дорог и карту свалок, молодежка ОНФ и другие.

- Мы, органы власти, всегда готовы прислушиваться, потому что мнение общественности - это мнение власти, — сказал Пивоваров.

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Первым вопросом делегаты конференции рассмотрели контроль за исполнением майского указа президента РФ и повышению качества жизни. С докладом выступила сенатор Совета Федерации Людмила Бокова.

Она рассказала о проекте карта убитых дорог. На сегодняшний момент из 507 отмеченных на карте дорог отремонтировано 77. Она призвала жителей активнее участвовать в проекте и отмечать на карте плохие дороги, требующие ремонта.

Также Людмила Бокова рассказала об интерактивной карте свалок, сейчас на карте отмечены 496 несанкционированных мусорок, из них 202 проблемы уже решены.

Кроме этого сенатор отметила, что работает горячая линия по уборке мусора.

- С удовлетворением хочу сказать, что ни одно обращение не осталось не отвеченным, —подчеркнула она.

Людмила Бокова остановилась на мониторинге системы здравоохранения, проверке работы поликлиник и общении с пациентами.

По ее словам, проводится мониторинг деятельности органов власти и самым открытым для общественности стало министерство социального развития. Также общественный совет при этом министерстве признан самым эффективно работающим.

-В работе мы ориентированы на живое общение и очень быстрое реагирование на проблемы. Мы будем продолжать выполнять задачи, поставленные президентом и вместе с вами делать все, чтобы жизнь нашего населения стала комфортнее и качественнее, —сказала Людмила Бокова в завершении доклада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698883" frameborder="0"></iframe> конференция ОНФ в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU