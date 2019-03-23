В Балаковском районе семь раз судимый рецидивист обманул девушку

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-23T11:03:13+03:00

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Вчера, 22 марта, полиция Балаковского района раскрыла мошенничество в отношении 28-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 16 августа 2018 года неизвестные предложили доверчивой гражданке купить настенные часы. Она перечислила им на счет 15 тыс. рублей, но товар так и не получила.

Выяснилось, что к преступлению причастен 35-летний рецидивист, который уже сидит в СИЗО. За его спиной уже семь обвинительных приговоров.

На мужчину завели очередное уголовное дело, не изменив меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU