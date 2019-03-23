В Саратове безработная женщина ночью украла из квартиры телефон

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-23T10:25:38+03:00

Она во всем призналась

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Вчера, 22 марта, полиция Октябрьского района раскрыла кражу телефона HTC у 40-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 марта в 18:05 мужчина пришел в отдел и рассказал, что ночью 4 марта кто-то украл у него из дома смартфон стоимостью 7 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 48-летнюю безработную женщину.

Она во всем созналась.

На нее завели уголовное дело, изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU