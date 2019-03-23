Елена Исинбаева открыла фестиваль в Саратове
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева открыла в Саратове фестиваль «Каждый ребенок достоин пьедестала».
- Я с удовольствием посмотрю на ваши выступления, на то, как вы готовились, — сказала спортсменка детям.
Она также поблагодарила свой благотворительный фонд и судей за их работу.
Напомним, праздник проходит в ФОКе «Кировский». В соревнованиях участвуют порядка 150 детей из различных социальных учреждений Саратова, Энгельса, Вольска, Хвалынска, Красноармейска.
Участники пройдут многоборье ГТО, танцевально-спортивную композицию и другое.
Вместе с Еленой Исинбаевой фестиваль открыли первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин, замминистра образования региона Галина Калягина, представитель фонда.
Отметим, что двухдневный фестиваль проходит в шести субъектах РФ. Две лучшие команды из каждого региона в сентябре поедут в Волгоград на межрегиональный праздник.
Елена Исинбаева открыла фестиваль в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU