СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-23T10:10:40+03:00

Она посмотрит на соревнования детей

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева открыла в Саратове фестиваль «Каждый ребенок достоин пьедестала».

- Я с удовольствием посмотрю на ваши выступления, на то, как вы готовились, — сказала спортсменка детям.

Она также поблагодарила свой благотворительный фонд и судей за их работу.

Напомним, праздник проходит в ФОКе «Кировский». В соревнованиях участвуют порядка 150 детей из различных социальных учреждений Саратова, Энгельса, Вольска, Хвалынска, Красноармейска.

Участники пройдут многоборье ГТО, танцевально-спортивную композицию и другое.

Вместе с Еленой Исинбаевой фестиваль открыли первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин, замминистра образования региона Галина Калягина, представитель фонда.

Отметим, что двухдневный фестиваль проходит в шести субъектах РФ. Две лучшие команды из каждого региона в сентябре поедут в Волгоград на межрегиональный праздник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698871" frameborder="0"></iframe> Елена Исинбаева открыла фестиваль в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU