В Саратове ради регистратора двое мужчин разбили стекло иномарки
Их задержала полиция
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Вчера, 22 марта, полиция Ленинского района раскрыла кражу видеорегистратора у 33-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД, дорожная инспекция задержала на улице Тургенева автомобиль Geely, за рулем которого был 23-летний мужчина, а в салоне сидел 25-летний пассажир.
У них в салоне обнаружили видеорегистратор SHO-ME Combo SMART.
Выяснилось, что они вытащили его из чужого Nissan Qashqai.
Ради своей добычи воры даже разбили переднее водительское стекло иномарки.
На мужчин завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU