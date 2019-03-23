В Саратове ради регистратора двое мужчин разбили стекло иномарки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-23T10:01:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 марта, полиция Ленинского района раскрыла кражу видеорегистратора у 33-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД, дорожная инспекция задержала на улице Тургенева автомобиль Geely, за рулем которого был 23-летний мужчина, а в салоне сидел 25-летний пассажир.

У них в салоне обнаружили видеорегистратор SHO-ME Combo SMART.

Выяснилось, что они вытащили его из чужого Nissan Qashqai.

Ради своей добычи воры даже разбили переднее водительское стекло иномарки.

На мужчин завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU