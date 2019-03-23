Пассажир «Тойоты» пострадал в столкновении с «Ладой» в Саратовском районе
Сегодня, 23 марта, в 05:30 на 317 км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Саратовском районе 26-летний водитель автомобиля «Лада Калина» устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД, по предварительным данным мужчина решил не пропускать Toyota Camry, за рулем которого был 43-летний мужчина. По этой причине он врезался в иномарку.
В результате аварии 39-летний пассажир седана получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Дорожные инспекторы просят водителей аккуратнее быть на дорогах, особенно в такую погоду, когда на улице снег и туман.
Если у вас мало опыта в вождении, лучше поехать на общественном транспорте или взять такси. А если вы уже решили сесть за руль — стоит держать дистанцию и не создавать аварийных ситуаций на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU