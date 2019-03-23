В Саратове две девушки обокрали пенсионерку под предлогом пустить их в туалет

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-23T09:23:58+03:00

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Вчера, 22 марта, полиция Волжского района раскрыла кражу у 81-летней женщины.

Как рассказали “КП-Саратов” в городском ГУВД, по словам пенсионерки, к ней домой в туалет попросились две девушки. После их визита из сумочки хозяйки жилья пропало 10 тыс. рублей.

Предполагаемых воров задержали. Ими оказались 15 и 20-летние девушки, которые ранее не имели проблем с законом.

На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU