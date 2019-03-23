В Саратове безработные рецидивисты украли телевизор из чужой Toyota Camry
На них завели уголовное дело
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Вчера, 22 марта, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу из машины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, к ним пришел 27-летний мужчина и рассказал, что кто-то разбил правое переднее стекло его Toyota Camry, припаркованной на улице Блинова,1. Из салона пропал телевизор диагональю 42 дюйма стоимостью 8 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастны 25 и 26-летние безработный мужчины, которые уже находятся под подпиской о невыезде за совершение аналогичных преступлений.
Они во всем признались. В отношении них завели еще одно уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU