В Энгельсе мужчина поджег свой дом и автомобиль

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-23T08:06:56+03:00

Его задержали и передали бригаде «скорой помощи»

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Вчера, 22 марта, в Энгельсе на улице Пушкина пожарные вместе с полицией задержали странного мужчину.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин сначала поджег свой частный дом, а потом автомобиль.

Горожанина удалось образумить, остановить и передать бригаде «скорой помощи».

На месте работали сотрудники «Энгельс-спаса».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU