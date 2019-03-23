В Энгельсе мужчина поджег свой дом и автомобиль
Его задержали и передали бригаде «скорой помощи»
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Вчера, 22 марта, в Энгельсе на улице Пушкина пожарные вместе с полицией задержали странного мужчину.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин сначала поджег свой частный дом, а потом автомобиль.
Горожанина удалось образумить, остановить и передать бригаде «скорой помощи».
На месте работали сотрудники «Энгельс-спаса».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU