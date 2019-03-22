2019-03-22T19:52:14+03:00
Общество

Стали известны итоги конкурса пассажирских перевозчиков Саратова

Большинство маршрутов достались компаниям из Пензы и Хвалынска
Екатерина Семенова
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В Саратове 22 марта стало известно, какие транспортные компании набрали максимальное число баллов на конкурсе перевозчиков.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации прошла оценка заявок по каждому лоту.

По 28 саратовским маршрутам наибольшее число баллов набрала пензенская компания ООО «Транспортная компания «Дилижанс-2». Еще 22 маршрута, если верить итогам оценки заявок, достанутся «Хвалынскому автотранспортному предприятию». «Ершовское автотранспортное предприятие» признано лучшим по 8 лотам. 6 маршрутов — ОАО «Пассажиртранс-1» и 9 маршрутов — остальным предприятиям.

Изначально на конкурс было представлено 88 маршрутов, но во время вскрытия конвертов выяснилось, что 13 из лотов никого не заинтересовали. Теперь для них объявлен новый конкурс, итоги которого озвучат в середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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