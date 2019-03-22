Лед с крыши дома на Московской убрали только после падения глыбы на голову прохожего

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-22T19:38:09+03:00

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Днем 22 марта у дома №31 по улице Московская от схода льда с крыши пострадал мужчина.

С подозрениями на сотрясение мозга 47-летнего прохожего госпитализировали.

Здание на Московской, 31 находится рядом с министерством здравоохранения.

Дом находится в управлении компании «Первая Волжская ЖЭК».

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", в настоящее время крышу этого здания уже почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU