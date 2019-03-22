Лед с крыши дома на Московской убрали только после падения глыбы на голову прохожего
Мужчина госпитализирован
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Днем 22 марта у дома №31 по улице Московская от схода льда с крыши пострадал мужчина.
С подозрениями на сотрясение мозга 47-летнего прохожего госпитализировали.
Здание на Московской, 31 находится рядом с министерством здравоохранения.
Дом находится в управлении компании «Первая Волжская ЖЭК».
Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", в настоящее время крышу этого здания уже почистили.
ИСТОЧНИК KP.RU