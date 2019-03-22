Обвиняемый по делу о коррупции на штрафстоянке подтвердил передачу 140 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-22T19:21:20+03:00

Мужчину не стали заключать под стражу, как просил в суде следователь и прокурор

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Судья Волжского районного суда Никита Вдовин 22 марта принял решение не заключать под стражу Евгения Штыркина, второго подозреваемого по делу о коррупции на штрафстоянке в Саратове.

В ходе судебного заседания подозреваемый признал, что передавал 140 тысяч рублей полицейским.

На время следствия Штыркину, как ранее другому подозреваемому по этому делу, Захару Калинюку, суд запретил появляться на месте работы, общаться со свидетелями, пользоваться связью и выходить из квартиры с 23:00 до 6.00.

Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту коррупции на штрафстоянке - двое представителей организации, якобы, передали более 150 тысяч рублей работникам ГИБДД, чтобы те эвакуировали автомобили к ним на стоянку. Сотрудники Госавтоинспекции написали на них заявление в УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU