Суд в Саратове не стал арестовывать сотрудника штрафстоянки, подозреваемого в коррупции
Вечером 22 марта в Волжском суде Саратова принято решение не брать под арест задержанного по подозрению в коррупции работника штрафстоянки 34-летнего Захара Калинюка.
Следователь СУ СКР по Саратовской областипросил о заключении подозреваемых под стражу.
Судья Никита Вдовин решил ограничится наложением некоторых ограничений – покидать квартиру с 23:00 до 6:00, появление на месте работы, общение со свидетелями.
Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту коррупции на штрафстоянке - двое представителей организации подозревают в даче взятки в крупном размере сотрудникам ГИБДД.
Предполагается, что они передали более 150 тысяч рублей работникам полосатого жезла, чтобы те эвакуировали автомобили к ним на стоянку. УФСБ распространило видео задержания подозреваемых.
После этого сотрудники ДПС написали заявление в УФСБ на взяткодателей.
ИСТОЧНИК KP.RU