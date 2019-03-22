Суд в Саратове не стал арестовывать сотрудника штрафстоянки, подозреваемого в коррупции

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-22T18:26:57+03:00

Захар Калинюк и его адвокаты

По версии УФСБ, он подкупал сотрудников ГИБДД

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Вечером 22 марта в Волжском суде Саратова принято решение не брать под арест задержанного по подозрению в коррупции работника штрафстоянки 34-летнего Захара Калинюка.

Следователь СУ СКР по Саратовской областипросил о заключении подозреваемых под стражу.

Судья Никита Вдовин решил ограничится наложением некоторых ограничений – покидать квартиру с 23:00 до 6:00, появление на месте работы, общение со свидетелями.

Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту коррупции на штрафстоянке - двое представителей организации подозревают в даче взятки в крупном размере сотрудникам ГИБДД.

Предполагается, что они передали более 150 тысяч рублей работникам полосатого жезла, чтобы те эвакуировали автомобили к ним на стоянку. УФСБ распространило видео задержания подозреваемых.

После этого сотрудники ДПС написали заявление в УФСБ на взяткодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU