2019-03-22T18:26:57+03:00
Общество

Суд в Саратове не стал арестовывать сотрудника штрафстоянки, подозреваемого в коррупции

По версии УФСБ, он подкупал сотрудников ГИБДД
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Захар Калинюк и его адвокатыЗахар Калинюк и его адвокаты
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Вечером 22 марта в Волжском суде Саратова принято решение не брать под арест задержанного по подозрению в коррупции работника штрафстоянки 34-летнего Захара Калинюка.

Следователь СУ СКР по Саратовской областипросил о заключении подозреваемых под стражу.

Судья Никита Вдовин решил ограничится наложением некоторых ограничений – покидать квартиру с 23:00 до 6:00, появление на месте работы, общение со свидетелями.

Напомним, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту коррупции на штрафстоянке - двое представителей организации подозревают в даче взятки в крупном размере сотрудникам ГИБДД.

Предполагается, что они передали более 150 тысяч рублей работникам полосатого жезла, чтобы те эвакуировали автомобили к ним на стоянку. УФСБ распространило видео задержания подозреваемых.

После этого сотрудники ДПС написали заявление в УФСБ на взяткодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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