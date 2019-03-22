Саратовские журналисты не дождались министра РФ Скворцову

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-22T18:00:26+03:00

Чиновница проигнорировала собравшихся для общения с ней представителей СМИ

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проигнорировала собравшихся для общения с ней журналистов после выездного совещания в Саратове.

Она не стала делиться ни итогами прошедшего совещания ПФО, ни своими впечатлениями от саратовского здравоохранения, в частности, посещения бальнеологической лечебницы.

Напомним, сегодня, 22 марта, в парке-музее «Россия — моя история» в Саратове проходило выездное совещание главы федерального Минздрава с министрами и заместителями губернаторов по соцсфере Приволжского федерального округа.

На мероприятии обсуждались поставленные цели по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

После совещания представители СМИ собрались для пресс-подхода по итогам, однако министр прошла мимо них, отправившись в правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU