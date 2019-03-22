2019-03-22T18:00:26+03:00
Общество

Саратовские журналисты не дождались министра РФ Скворцову

Чиновница проигнорировала собравшихся для общения с ней представителей СМИ
Ольга Муравлёва
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Министр здравоохранения РФ Вероника СкворцоваМинистр здравоохранения РФ Вероника СкворцоваФото: Александр Уриевский
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проигнорировала собравшихся для общения с ней журналистов после выездного совещания в Саратове.

Она не стала делиться ни итогами прошедшего совещания ПФО, ни своими впечатлениями от саратовского здравоохранения, в частности, посещения бальнеологической лечебницы.

Напомним, сегодня, 22 марта, в парке-музее «Россия — моя история» в Саратове проходило выездное совещание главы федерального Минздрава с министрами и заместителями губернаторов по соцсфере Приволжского федерального округа.

На мероприятии обсуждались поставленные цели по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

После совещания представители СМИ собрались для пресс-подхода по итогам, однако министр прошла мимо них, отправившись в правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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