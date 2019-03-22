Саратовские журналисты не дождались министра РФ Скворцову
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проигнорировала собравшихся для общения с ней журналистов после выездного совещания в Саратове.
Она не стала делиться ни итогами прошедшего совещания ПФО, ни своими впечатлениями от саратовского здравоохранения, в частности, посещения бальнеологической лечебницы.
Напомним, сегодня, 22 марта, в парке-музее «Россия — моя история» в Саратове проходило выездное совещание главы федерального Минздрава с министрами и заместителями губернаторов по соцсфере Приволжского федерального округа.
На мероприятии обсуждались поставленные цели по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
После совещания представители СМИ собрались для пресс-подхода по итогам, однако министр прошла мимо них, отправившись в правительство области.
ИСТОЧНИК KP.RU