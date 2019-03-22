Юрист минстроя не явился в суд по проблемному дому на Шелковичном проезде

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-22T16:45:52+03:00

Министр Тепин пообещал, что тот придет в следующий раз

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На совещании 22 марта по обманутым дольщикам в правительстве Саратовской области обсудили 10 долгостроев, которые планировали начать достраивать в текущем году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», последним в списке стал дом на Шелковичном проезде.

Дольщики проблемного долгостроя №13 по 13-му Шелковичному проезду заявили министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину, что на суде 18 марта по их ЖСК «Комфорт» не пришел юрист от минстроя, как требовал суд.

Министр Тепин пообещал, что на следующее заседание, в понедельник, юрист будет и изложит четкую позицию.

Депутат облдумы Леонид Писной, комментируя ситуацию по этому дому, заметил, что за последние три года на 25-30 млн ухудшилась экономика этого здания.

- Разрыв, в лучшем случае, составляет теперь 130 млн рублей между стоимостью достройки и тем имуществом, которое может получить инвестор. Окончательно будет ясно после пересчета. Который можно будет делать после всех судебных решений, — заметил Писной.

- Повестка исчерпана, совещание закончено, — заявил министр Дмитрий Тепин.

- Ура! — откликнулся депутат облдумы Дмитрий Чернышевский.

ИСТОЧНИК KP.RU