Панков поддержал дольщиков в вопроса снижения ставки земельного налога

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-22T16:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы России, секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков опубликовал в телеграм-канале очередной пост.

- В ходе рабочей группы поддержал дольщиков в вопросе снижения ставки земельного налога. Это в отношении проблемного дома ООО «Стройкомплекс — 2002». В итоге эти затраты не должны лечь дополнительным финансовым грузом на дольщиков. Предложил провести на эту тему отдельную встречу в Минстрое. Но не так, чтобы еще раз обсудить вопрос, а для того, чтобы совместно добиться справедливости для людей. Если для проблемных домов в области установлен коэффициент 0,2, то он должен применяться. Но совместно выясним, почему так получилось, и придем к решению. Надо снять эту финансовую нагрузку с дольщиков, — уверен Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU