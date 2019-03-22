Некоторым проблемным домам в Саратове отказывают в льготной аренде земли

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-22T16:22:10+03:00

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В правительстве Саратовской области прошло очередное совещание по проблемным домам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня рассматривали объекты, которые планируют сдать в 2019 году.

В новом ЖСК, который создали дольщики дома №2 в Волжском районе (поселок Новосоколовогорский), будут собирать деньги на расчет с конкурсным управляющим и возмещение судебных расходов. Из-за этого передача объекта незавершенного строительства новому ЖСК затягивается.

- Думаю, это отложится на три месяца, к ближайшему судебному заседанию собрать 500 тыс. рублей и расплатиться они не успеют, — заметил конкурсный управляющий.

Выяснилось, что сбрасываться нужно по две тыс. рублей с квартиры.

Кроме того, этот дом и еще несколько проблемных долгостроев, в том числе, «Наш дом на Шелковичной», как оказалось, не применяет понижающий коэффициент платы за аренду земли. Это накладывает дополнительные траты на дольщиков.

Конкурсный управляющий попросил чиновников мэрии и минстроя помочь сформировать правильную позицию в суде, чтобы добиться ставки 0,2%, как специально введено для проблемных домов.

Решено изучить вопрос в ближайшие дни на специальном совещании в минстрое, в нем примет участие и депутат Госдумы Николай Панков, который поддержал позицию дольщиков и конкурсного управляющего.

ИСТОЧНИК KP.RU