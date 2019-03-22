Опубликовано видео задержания работников штрафстоянки в Саратове
Спецоперацию провело УФСБ
В Саратове задержаны представители штрафстоянок.
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Пресс-служба УФСБ по саратовской области обнародовала оперативное видео задержания граждан, подозреваемых в даче взятки сотрудникам ГИБДД.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», речь идет о коррупции на штрафстоянках.
В настоящее время следователями СК СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по факту подкупа сотрудников ГИБДД представителями штрафстоянок. Фигурирует сумма 150 тыс. рублей
В Саратове задержаны представители штрафстоянок.
ИСТОЧНИК KP.RU