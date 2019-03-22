Опубликовано видео задержания работников штрафстоянки в Саратове

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-22T16:15:30+03:00

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Пресс-служба УФСБ по саратовской области обнародовала оперативное видео задержания граждан, подозреваемых в даче взятки сотрудникам ГИБДД.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», речь идет о коррупции на штрафстоянках.

В настоящее время следователями СК СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по факту подкупа сотрудников ГИБДД представителями штрафстоянок. Фигурирует сумма 150 тыс. рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698780" frameborder="0"></iframe> В Саратове задержаны представители штрафстоянок.

ИСТОЧНИК KP.RU