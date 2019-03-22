В Саратове возбудили уголовное дело о коррупции на штрафстоянке

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-22T15:56:35+03:00

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В Саратовской области СУ СКР возбудило уголовное дело по факту коррупции на штрафстоянке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, двух представителей организации подозревают в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Следствие считает, что подозреваемые подкупали сотрудников ГИБДД, чтобы те эвакуировали автомобили к ним на стоянку. Сумма взятки составляет, по предварительной версии, более 150 тыс. рублей.

При этом сообщается, что сотрудники ДПС написали заявление в УФСБ, осознавая незаконность действий.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU