Дольщики «Жемчужины Улешей» нашли себе инвесторов, но те ушли «с нулевым результатом»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-22T15:46:19+03:00

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Совещание по дольщикам в правительстве области 22 марта ведет министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на совещании было озвучено, что в ЖСК «Наш дом на Шелковичной» строительство ведется на уровне пятого этажа. У дольщиков к властям и инвестору на совещании вопросов не возникло.

ЖСК «Оптимист-2000» пока не получил инвестора, это объект на Алексеевской и Наумовской. Что касается ЖСК «Прометей» на Чапаева и Рабочей — там работы начались в прошлом году, потом прервались на период снегопадов. Теперь работы возобновляются, об этом заявил замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, который докладывает вместо отсутствующего мэра Михаила Исаева.

Министра заинтересовало, что значит «возобновляются».

- Как только вопросы по земельному участку будут устранены, так и продолжим. Сейчас остановилось все в Регпалате, — заявила представитель «Шелдома», компании, которая ведет достройку этого дома.

Тепин пообещал позвонить руководству палаты и разобраться, в чем проблема.

- Строительство дома надо продолжать, — резюмировал министр.

Следующим рассмотрели дом ЖСК «Жемчужина Улешей». Первым инвестором на объекте была компания «Союз», потом «Облкомстрой».

- Они все по три месяца просили компенсационные участки. Им предлагали то, что им было неинтересно. Вот к вопросу об инвесторе. С 2014 года вы не могли найти, мы нашли за полгода двоих, но они совершили «круг почета» по кабинетам и ушли с нулевым результатом, — заявила министру представительница дольщиков дома на 4-м Чернышевском проезде ЖСК «Жемчужина Улешей».

Министр заметил, что права на дом еще официально не переданы ЖСК. Как только последние два собственника получат в суде права на свои доли в объекте незавершенного строительства, от ЖСК потребуется человек, который будет подписывать документы, договора, которые будут заключаться с инвестором.

- Несколько новый формат мы вам предложим, останьтесь по окончанию совещания, специалист вам объяснит, — сказал Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU