Николай Панков отметил активность дольщиков ЖСК «Оптимист 2018»
На сегодняшнем заседании членов правительства с обманутыми дольщиками депутат Госдумы и секретарь Саратовского регионального отдела партии «Единая Россия» Николай Панков отметил активность дольщиков ЖСК «Оптимист 2018».
- Этот Жилищно-строительный кооператив, который курирую в рамках рабочей группы, - одни из самых активных. Предлагают варианты по поиску инвестора и что надо сделать, чтобы сложилась «экономика» дома. С такими людьми всегда приятно работать, вместе решать проблемы по достройке объекта. Что-то нет Аренина, наверно в командировке. Максимова и Баталиной. Может нет их домов, а может они ходят когда ведёт губернатор? — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
ИСТОЧНИК KP.RU