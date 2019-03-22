2019-03-22T15:26:07+03:00
Общество

Николай Панков отметил активность дольщиков ЖСК «Оптимист 2018»

Он сказал, что с ними всегда приятно работать
Дарья Вострикова
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На сегодняшнем заседании членов правительства с обманутыми дольщиками депутат Госдумы и секретарь Саратовского регионального отдела партии «Единая Россия» Николай Панков отметил активность дольщиков ЖСК «Оптимист 2018».

- Этот Жилищно-строительный кооператив, который курирую в рамках рабочей группы, - одни из самых активных. Предлагают варианты по поиску инвестора и что надо сделать, чтобы сложилась «экономика» дома. С такими людьми всегда приятно работать, вместе решать проблемы по достройке объекта. Что-то нет Аренина, наверно в командировке. Максимова и Баталиной. Может нет их домов, а может они ходят когда ведёт губернатор? — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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