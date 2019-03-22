Саратовстат: Зарплата выросла на 7%

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-22T15:19:19+03:00

По данным ведомства она превысила 26 тыс. рублей

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В Саратовской области средняя зарплата по итогам января 2019 года составила 26 047,4 рубля.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, за год, по сравнению с январем 2018 года, она выросла на 7%.

Больше всего получают работники организаций по добыче полезных ископаемых — 41,5 тыс. рублей.

При этом ранее Росстат публиковал данные о средней зарплате работников саратовских предприятий — по версии этого ведомства в 2018 году она составляла 31 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU