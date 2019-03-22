Ершовская прокуратура выявила сайты по продаже дипломов для авиаторов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-22T15:14:55+03:00

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Ершовская транспортная прокуратура обнаружила в интернете сайты, где продавали дипломы по специальностям: «авиационная и ракетная техника» и «авиационный механик» различных высших учебных заведений гражданской авиации.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе южной транспортной прокуратуры, подделка, изготовление и сбыт таких документов карается законом. Кроме того, если на кресло летчика пустить неподготовленного человека, это подвергает опасности жизнь и здоровье других людей.

В связи с этим Ершовский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Саратова с иском о признании этой информации запрещенной на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU