Ершовская прокуратура выявила сайты по продаже дипломов для авиаторов
Ершовская транспортная прокуратура обнаружила в интернете сайты, где продавали дипломы по специальностям: «авиационная и ракетная техника» и «авиационный механик» различных высших учебных заведений гражданской авиации.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе южной транспортной прокуратуры, подделка, изготовление и сбыт таких документов карается законом. Кроме того, если на кресло летчика пустить неподготовленного человека, это подвергает опасности жизнь и здоровье других людей.
В связи с этим Ершовский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Саратова с иском о признании этой информации запрещенной на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU