Минздрав: «Скорая помощь» должна приезжать за 20 минут

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-22T15:00:20+03:00

В Саратове проходит крупное совещание по демографии и здравоохранению

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На совещании по вопросам нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» с министрами ПФО министр РФ Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни, надо спасти 203 тыс. человек от сердечно-сосудистых заболеваний, 22 тыс — от онкологии, а также 3 тыс. детей от младенческой смертности.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Скворцовой, в регионах России создано около 800 медцентров, 762 из них — центры здоровья. В каждом должно наблюдаться не более 200 тыс. человек и необходимо создать мобильнее группы поддержки.

Она также отметила, что до 2013 года сокращалось число сельских медобъектов — на 15 тыс. Потом началось строительство, с 2013 по 2018 построили 2 362 объекта по РФ.

- К концу этого года мы завершим строительство новых, к концу следующего обновим объекты уже существующие, — заявила министр.

Также была затронута тема передвижных мобильных пунктов. За 11 лет их стало гораздо больше. В 2007 был один, в 2018 — 52 пункта.

В числе прочего Вероника Скворцова озвучила стандарты прибытия «скорой помощи» — 20 минут. Неотложка должна приехать за два часа, а участковый врач — в течении суток.

ИСТОЧНИК KP.RU