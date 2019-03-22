СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-22T14:58:58+03:00

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Подозреваемый в убийстве друга балаковец взят под стражу

Расследование уголовного дела набирает ход

Следователи подозревают 49-летнего балаковца виновным в убийстве 54-летнего друга.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 8 марта около 10:00 приятель пришел к нему в гости. Мужчины поссорились и обвиняемый воткнул своему оппоненту нож в шею. Потом он вынес тело на балкон и ушел пить спиртное. В это время в квартире находился еще один его друг, но он ушел спать еще в начале конфликта мужчин.

Тело пролежало в квартире до 20 марта, пока его не нашли полицейские. Они явились, потому что мать умершего объявила сына в розыск.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 54-летнего мужчины стало колото-резаное ранение в области шеи с повреждением яремной вены.

Теперь предполагаемый преступник находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU