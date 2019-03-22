Медиацентр СГЮА стал участником видеоконференции молодежных медиа России

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-22T14:44:06+03:00

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Сегодня в рамках программы «Российская студенческая весна» состоялась встреча молодежных медиа, блогеров, СМИ и студенческих медиацентров в режиме «онлайн».

Почетными гостями конференции стали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий, член жюри всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», победитель Высшей лиги КВН в составе команды «Союз» Елена Гущина.

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Участие во встрече приняли молодые журналисты со всей России, а в режиме онлайн — студенческие медиаобъединения из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Перми и Саратова, который представлял медиацентр СГЮА «SM Production». Эти регионы являются победителями направления «Журналистика» «Российской студенческой весны» и опорными площадками движения медиаволонтеров фестиваля.

Представители молодежных медиа, блогеры и СМИ обсудили со спикерами онлайн-конференции появление новых направлений в журналистике, развитие студенческих медиацентров, поделились впечатлениями о «Российской студенческой весне».

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- Такой формат встречи очень важен для молодежных объединений. У каждого есть возможность задать вопрос, послушать мнение эксперта, узнать об идеях и проектах студентов из других вузов, совместно обсудить конкретные проблемы. Студенческий медиацентр СГЮА последние пять лет показывает лучшие результаты на федеральном этапе РСВ, завоевывая гран-при в направлении «Журналистика». Сегодня мы задали вопрос, можем ли мы стать членами команды пресс-служб платформы «Россия — ст рана возможностей» и фестиваля «Российская студенческая весна», и получили положительный ответ! Наш коллектив выражает огромную благодарность ректору академии Сергею Борисовичу Суровову, поддержка которого, несомненно, мотивирует достигать еще больших высот! — поделился видеоблогер «SM Production», студент 4-го курса Института правоохранительной деятельности СГЮА Кирилл Герасимов.

ИСТОЧНИК KP.RU