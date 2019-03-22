За год в Саратовской области стало на 16 тыс. машин больше

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-22T14:59:19+03:00

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Плотность транспорта на дорогах Саратовской области растет. Сегодня в регионе зарегистрировано 1 млн 100 тысяч транспортных средств. Только за 2018 год машин стало больше на 16 тысяч. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов в ходе отчета перед депутатами облдумы 22 марта.

- Плюс к росту плотности транспорта пропускная способность наших дорог не увеличивается, к тому же погода добавляет сложных условий. Вот и мы вынуждены эксплуатировать постоянно на улице инспекторов ГИБДД, — рассказал Трифонов, обращаясь к депутатам за поддержкой в вопросах финансирования систем безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU