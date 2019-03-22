2019-03-22T14:35:29+03:00
Происшествия

В центре Саратова Lada Priora сбила 12-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 марта, в центре Саратова на пересечении улиц Чапаева и Шевченко водитель автомобиля Lada Priora сбил 12-летнюю девочку.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ребенок попал под колеса машины на пешеходном переходе.

В результате происшествия девочка получила различные травмы.

Мимо проезжал сотрудник облспаса, который оказал девочке первую помощь и передал ее бригаде «скорой помощи».

Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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