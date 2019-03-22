В центре Саратова Lada Priora сбила 12-летнюю девочку
Ребенка госпитализировали
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Сегодня, 22 марта, в центре Саратова на пересечении улиц Чапаева и Шевченко водитель автомобиля Lada Priora сбил 12-летнюю девочку.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ребенок попал под колеса машины на пешеходном переходе.
В результате происшествия девочка получила различные травмы.
Мимо проезжал сотрудник облспаса, который оказал девочке первую помощь и передал ее бригаде «скорой помощи».
Пострадавшую госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU