2019-03-22T14:32:20+03:00
Общество

Министр здравоохранения в Саратове заявила о необходимости ЗОЖ

У людей должна быть психоэмоциональная установка на здоровый образ жизни — Скворцова
Ольга Муравлёва
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Вероника СкворцоваВероника СкворцоваФото: Александр Уриевский
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В Саратове министр здравоохранения России Вероника Скворцова проводит совещание по теме демографии.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие проходит в парке «Россия — моя история».

Министр выступила с речью, в которой отметила, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил одной из главных задач — повышение среднего возраста до 80 лет.

По ее словам, до 2024 года средняя продолжительность жизни должна вырасти с 73 до 78 лет, а к 2030 году — превысить 80-летнюю отметку.

Вероника Скворцова озвучила данные статистики: За 2017 год умерло 1,8 млн человек, из которых 915 тыс. женщин и 900 тыс. мужчин. Из общего числа смертей более миллиона было невозможно предотвратить. 437 тыс. случаев теоретически поддавались лечению.

В будущем необходимо стремиться к раннему прогнозированию болезней и здоровому образу жизни, отметила министр, подчеркнув, что у самих людей должна быть психоэмоциональная установка на ЗОЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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