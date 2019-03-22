2019-03-22T14:34:26+03:00
Общество

Всего 11% учеников автошкол сдают экзамен в ГИБДД с первого раза

Об этом заявил начальник ГУ МВД по Саратовской области
Александр Уриевский
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Николай ТрифоновНиколай Трифонов
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Всего 11% учеников автошкол в Саратовской области сдают экзамен на водительские права с первого раза. Это данные за 2018 год, в 2017 году сдавших с первого раза было больше – 12,8%. Об этом в ходе отчета о деятельности ГУ МВД по Саратовской области сообщил его начальник Николай Трифонов.

-Качество образования в автошколах нужно повышать. Мы уже закрыли фактически три из них. еще 100 у нас в области осталось. Обучение безопасности дорожного движения в обычных школах мы приветствуем, но на это требуются деньги, — сказал Трифонов.

При этом по его словам, в области не могут выделить 8 млн рублей на завершение построения системы контроля за транзитным транспортом.

- Какой транспорт въезжает, какой и где выезжает, пожалуй, мы один из немногих регионов, где такая система не работает. Мы собираем в год миллиард рублей штрафов, в областной бюджет уже перечислено 700 млн и при этом 8 млн найти мы не можем. Вот в этом мы у вас просим поддержки, - обратился к областным депутатам Николай Трифонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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