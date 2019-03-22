2019-03-22T14:11:31+03:00
Недвижимость

Михаил Андреев: Совместная работа областной и муниципальной власти, прокуратуры и надзорных органов кардинально изменила отрасль по обращению с ТКО в Саратовской области

Саратовская область в части реализации реформы является одним из лидеров в РФ
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Михаил АндреевМихаил Андреев
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В Саратове прошло заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в жилищно-коммунальной сфере под председательством прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. В работе группы приняли участие директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев, главы Саратова, Энгельсского и Балаковского районов, руководители комитета по регулированию тарифов, министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, Роспотребнадзора, мусоровывозящих и управляющих компаний. Итоги совещания прокомментировал директор Регоператора Михаил Андреев.

- Мероприятие носило рабочий и конструктивный характер. В Саратовской области реализацией реформы по обращению с ТКО активно занимаются органы региональной исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры и надзора. Мы как Регоператор, являемся одним из исполнителей принимаемых на федеральном и региональном уровне решений. Поэтому тот результат, который в регионе достигнут — это коллективная заслуга. То, что Саратовская область в части реализации реформы одна из лидирующих в РФ является фактом. Подчеркну, что совместная работа областной и муниципальной власти, прокуратуры и надзорных органов кардинально изменила отрасль по обращению с ТКО в Саратовской области. Нам ещё есть что совершенствовать. Это сегмент деятельности мусоровывозящих компаний, обновление контейнерного парка, определение мест дислокации удобных контейнерных площадок. Вопросы поставлены, озвучены и будут решаться. Для нас является очень важным внимание прокуратуры к проблеме незаключенных договоров на вывоз ТКО со стороны малого и среднего бизнеса. Мы видим действенную помощь прокуратуры в пресечении нелегального вывоза ТКО в зоне деятельности Регоператора, — заявил Андреев.

В ходе заседания рабочей группы были озвучены конкретные задачи в части совершенствования деятельности отрасли по обращению с ТКО на территории Саратовской области. Региональный оператор в ближайшее время приступит к проработке механизмов решения поставленных задач в целях повышения качества предоставления коммунальной услуги и реализации реформы обращения с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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