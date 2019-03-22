В Саратове завтра пройдут четыре сельхозярмарки
Они будут работать до 16:00
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Завтра, 23 марта, в Саратове пройдут четыре сельхозярмарки,на которых можно увидеть презентации трех районов области.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, будут работать торговые точки на Театральной площади, в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке «Комсомольский».
С 8:00 до 16:00 горожане смогут купить мясо, молоко, овощи, хлеб, макароны, мясо и другие продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU