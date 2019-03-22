Фермера из Татищевского района оштрафовали за сорняки на пашне

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-22T13:13:50+03:00

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В декабре 2018 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило, что житель Татищевского района не соблюдает требования земельного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что на своем участке земли площадью 27 га мужчина не обрабатывал почву и не вырывал сорняки.

Такие участки земли имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

В отношении него составили протокол об административном правнонаршении, обязали привести пашню в порядок и отдать 20 тыс. рублей штрафа в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU