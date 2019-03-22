В поселке Солнечный полиция раскрыла кражу денег через интернет
У потерпевшей сняли почти 5 тыс. рублей
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Вчера, 21 марта, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу с банковской карты 33-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 20 марта в 19:20 неизвестный через интернет кошелька с виртуальной банковской карты снял с ее счета 4665 рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего безработного мужчину.
Он признался в содеянном и сказал, что потратил деньги на себя.
Сейчас на него завели уголовное дело и сейчас она находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU