В поселке Солнечный полиция раскрыла кражу денег через интернет

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-22T13:08:00+03:00

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Вчера, 21 марта, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу с банковской карты 33-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 20 марта в 19:20 неизвестный через интернет кошелька с виртуальной банковской карты снял с ее счета 4665 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего безработного мужчину.

Он признался в содеянном и сказал, что потратил деньги на себя.

Сейчас на него завели уголовное дело и сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU