Министр здравоохранения РФ заявила об уникальности будущего онкоцентра Саратова

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-22T13:02:41+03:00

Об этом она сказала в ходе встречи с губернатором Радаевым

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На встрече с губернатором Валерием Радаевым 22 марта в ходе визита в бальнеологическую клинику в Саратове (городская клиническая больница №9) министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова раскрыла некоторые подробности о проекте онкологического центра, который планируется построить в Саратове в ближайшие годы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Скворцова заявила, что центр в Саратовской области займет не только важное место в онкологической службе страны, системе помощи онкобольным в России, но и имеет некоторые уникальные опции. Они могли бы привлекать пациентов со всей страны с определенными клиническими патологиями.

- Которые нужны не всем и их нет в большинстве подобных учреждений. Здесь все отметили, что опции могли бы быть сконцентрированы с учетом сильной высшей медицинской школой, - заявила Скворцова.

Губернатор Валерий Радаев заметил, что власти региона делают все, чтобы во второй половине года уже приступить к строительству.

Напомним, серьезную поддержку на федеральном уровне в продвижении проекта крупного онкоцентра в Саратовской области оказал ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/698702" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова рассказала об уникальности будущего онкоцентра Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU