Министр здравоохранения РФ заявила об уникальности будущего онкоцентра Саратова
Вероника Скворцова рассказала об уникальности будущего онкоцентра Саратова.
На встрече с губернатором Валерием Радаевым 22 марта в ходе визита в бальнеологическую клинику в Саратове (городская клиническая больница №9) министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова раскрыла некоторые подробности о проекте онкологического центра, который планируется построить в Саратове в ближайшие годы.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Скворцова заявила, что центр в Саратовской области займет не только важное место в онкологической службе страны, системе помощи онкобольным в России, но и имеет некоторые уникальные опции. Они могли бы привлекать пациентов со всей страны с определенными клиническими патологиями.
- Которые нужны не всем и их нет в большинстве подобных учреждений. Здесь все отметили, что опции могли бы быть сконцентрированы с учетом сильной высшей медицинской школой, - заявила Скворцова.
Губернатор Валерий Радаев заметил, что власти региона делают все, чтобы во второй половине года уже приступить к строительству.
Напомним, серьезную поддержку на федеральном уровне в продвижении проекта крупного онкоцентра в Саратовской области оказал ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин.
Вероника Скворцова рассказала об уникальности будущего онкоцентра Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU