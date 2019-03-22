Безработный балаковец украл гараж

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-22T12:56:58+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу гаража у 59-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины в период с 15 мая по 19 ноября 2018 года кто-то зашел в ГСК «Салют-5» в микрорайоне 4б и унес оттуда гараж размером 5х3,5 метра.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 49-летний безработный балаковец.

На него завели уголовное дело, а самого вора посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU